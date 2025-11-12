Noodpakket Sinterklaasjournaal een kwart miljoen keer besteld

HILVERSUM (ANP) - Bijna een kwart miljoen mensen heeft sinds de uitzending van dinsdag een noodpakket van Het Sinterklaasjournaal besteld. Dat laat de NTR, die het programma uitzendt, weten. De Hoofdpiet riep in de uitzending kijkers op een noodpakket te reserveren via de website. Tot nu toe hebben 247.559 mensen dit gedaan, bijna een op de zes mensen die lineair naar de uitzending heeft gekeken.

In Het Sinterklaasjournaal zei Hoofdpiet dat hij er genoeg van heeft dat er elke keer problemen zijn bij de intocht van Sinterklaas. Daarom riep hij in het programma iedereen in Nederland op een noodpakket aan te schaffen, "om het sinterklaasfeest door te komen mocht er iets misgaan".

Op de website van Het Sinterklaasjournaal kunnen mensen een noodpakket reserveren. Bezoekers van de site kunnen hun naam invullen en zien dan in een filmpje hoe een van de pieten een noodpakket reserveert. De NTR laat woensdag weten niet te kunnen zeggen wat er verder mee gaat gebeuren: "dat laten we toch echt bij de Hoofdpiet".