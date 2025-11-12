ECONOMIE
Rusland: troepen Oekraïne verdreven uit dorp bij Pokrovsk

Samenleving
door anp
woensdag, 12 november 2025 om 13:32
MOSKOU (ANP/RTR) - Rusland zegt het Oekraïense leger te hebben verdreven uit Soechy Jar. Dat kleine dorp ligt ten zuiden van de belegerde steden Pokrovsk en Myrnohrad.
De verovering van Pokrovsk wordt gezien als een van de hoofddoelen van de Russische krijgsmacht, die probeert de oostelijke regio Donetsk in handen te krijgen. Ook rond het nabijgelegen Myrnohrad wordt gevochten.
De hoogste Oekraïense militair Oleksandr Syrsky zei onlangs tegen de krant New York Post dat Rusland probeert Pokrovsk en omliggende plaatsen te omsingelen. Dan kunnen troepen niet meer worden bevoorraad en moeten de laatste achtergebleven burgers vluchten.
De denktank Institute for the Study of War (ISW) noemt het aannemelijk dat Rusland de plaatsen Pokrovsk en Myrnohrad uiteindelijk zal innemen. Volgens de experts worden die pogingen wel vertraagd doordat Rusland ook op andere fronten in de aanval is en er niet voor kiest meer middelen bij Pokrovsk te concentreren.
