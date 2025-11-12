Onvoldoende jeugdzorg in woonpand Heerhugowaard waar explosie was

HEERHUGOWAARD (ANP) - Jeugdzorgorganisatie Parlan heeft de jongeren in het gebouw aan de Titanialaan in Heerhugowaard niet de begeleiding gegeven die ze nodig hadden. Dat concludeert onderzoeksbureau BMC in een rapport. Van de 66 woningen huurde Parlan er 12. In een van die appartementen is in april een explosie veroorzaakt met brand en meerdere zwaarbeschadigde appartementen tot gevolg.

Het gebouw werd door de jongeren, hun begeleiders en andere gebruikers ervaren als anoniem, stelt BMC. De toegangscontrole was niet effectief en de 24-uursbegeleiderspost van Parlan zat niet op een centrale plek. Sommige jongeren hadden ook meer begeleiding nodig dan daar paste. Maar door onder meer de lange wachtrijen in de jeugdzorg en een gebrek aan andere woningen, konden ze niet verhuizen.

Een toen 19-jarige man uit Spanbroek wordt verdacht van het afsteken van twee cobra's die waren vastgemaakt aan een jerrycan benzine. Vier tieners uit de gemeente Dijk en Waard worden verdacht in een kleinere rol betrokken te zijn.