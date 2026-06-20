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Noodtoestand in Bolivia om blokkadecrisis

Samenleving
door anp
zaterdag, 20 juni 2026 om 9:15
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LA PAZ (ANP/RTR/BLOOMBERG) - De president van Bolivia roept na wekenlange onrust de noodtoestand uit. Hij krijgt zo meer bevoegdheden om de openbare orde te herstellen en kan bijvoorbeeld militairen inzetten om wegblokkades te verwijderen.
Het besluit volgt op aanhoudende anti-regeringsprotesten die het openbare leven en de economie hebben ontregeld. Demonstranten blokkeerden belangrijke wegen en daardoor konden op sommige plekken geen levensmiddelen, brandstof of medicijnen worden geleverd.
President Rodrigo Paz maakte het uitroepen van de noodtoestand bekend in een toespraak en via sociale media. Het staatshoofd zegt met de noodmaatregel te willen zorgen dat wegen worden vrijgemaakt.
"Bolivianen kunnen niet langer gegijzeld worden door wegblokkades die hen ervan weerhouden om te werken, te studeren, medische zorg te krijgen, in hun levensonderhoud te voorzien en voor hun gezin te zorgen", aldus de president.
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