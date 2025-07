Noord-Holland ziet kansen om PAS-melders op Texel te legaliseren

HAARLEM (ANP) - De provincie Noord-Holland ziet mogelijkheden om de PAS-melders op Texel een natuurvergunning te geven. Al ruim een jaar doet de provincie een proef om voor de elf 'illegaal' werkende boeren op het eiland een oplossing te vinden. Door per gebied maatwerk toe te passen, denkt Noord-Holland dat vergunningverlening mogelijk is.

"Naar verwachting kunnen de agrarische bedrijven waar het om gaat eind 2025 vergunningaanvragen gaan voorbereiden", aldus het college van Gedeputeerde Staten. De komende maanden laat de provincie eerst per gebied onderzoeken wat het effect van de plannen is op de natuur.

PAS-melders zijn agrarische en industriële bedrijven die buiten hun schuld niet de juiste natuurvergunning hebben sinds een uitspraak van de Raad van State in 2019. De hoogste bestuursrechter oordeelde toen dat het toenmalige Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet voldeed aan de Europese richtlijnen. Daardoor zijn deze bedrijven sindsdien formeel in overtreding. Milieu- en natuurorganisaties, zoals MOB van Johan Vollenbroek, spannen rechtszaken aan om provincies te dwingen handhavend op te treden.

Kans op succes

Hoewel de afgelopen jaren in Nederland amper PAS-melders zijn gelegaliseerd, denkt Noord-Holland dat dit specifiek op Texel wel zou kunnen lukken. "De geografische en ecologische omstandigheden, met een beperkte stikstofgevoeligheid en goede staat van de natuur, maken vergunningverlening op het eiland relatief kansrijk."

Als het lukt om op Texel de PAS-melders te legaliseren, betekent dit volgens de provincie niet dat deze aanpak ook elders werkt. "In andere Noord-Hollandse gebieden ligt de stikstofuitstoot en -neerslag hoger en de beschermde Natura 2000-gebieden liggen er dicht bij agrarische en industriële bedrijven."

Uitspraak RvS

In eerste instantie hoopte Noord-Holland mede door het 'schuiven' met vrijkomende stikstofruimte (intern salderen) de PAS-melders op Texel te kunnen legaliseren. Na een uitspraak eind vorig jaar van de Raad van State is dat echter veel moeilijker geworden. Intern salderen kan pas als wordt aangetoond dat de stikstofruimte niet nodig is voor natuurherstel. De Noord-Hollandse aanpak moest daarom volgens gedeputeerde Jelle Beemsterboer (landbouw, BBB) worden aangepast, wat tot maandenlange vertraging heeft geleid. Nu lijkt alsnog een oplossing in zicht.