Van de Zandschulp na halve finale Kitzbühel terug in top 100

LONDEN (ANP) - Botic van de Zandschulp behoort weer tot de honderd beste tennissers ter wereld. De 29-jarige Nederlander bereikte vorige week de halve finale in Kitzbühel in Oostenrijk en steeg op de mondiale ranking van de 103e naar de 87e plaats.

Jesper de Jong, die strandde in de kwartfinales in Umag in Kroatië, won vier posities en is nu de nummer 79. Tallon Griekspoor blijft op de 31e plaats de beste Nederlander.

Bij de vrouwen staat van de Nederlandse speelsters Suzan Lamens het hoogst. Ze steeg van de 68e naar de 64e plek. De andere Nederlandse vrouwen staan buiten de top 100.