Noord-Ierse Gerry Adams krijgt 100.000 euro in smaadzaak BBC

BELFAST (ANP) - De Noord-Ierse oud-politicus Gerry Adams krijgt 100.000 euro aan schadevergoeding in een smaadzaak die hij had aangespannen tegen de BBC. Hij werd in een programma van de Britse omroep in verband gebracht met de moord op een geheim agent, maar Adams ontkent die beschuldiging.

Adams is een controversieel figuur in de Britse en Ierse politiek. Hij was de leider van Sinn Féin, een partij die Noord-Ierland wilde afscheiden van het Verenigd Koninkrijk en bij Ierland wilde voegen. Tijdens zijn politieke carrière waren er sterke geruchten dat hij ook de leider was geweest van het Iers Republikeins Leger (IRA), dat tijdens de zogenoemde Troubles veel aanslagen pleegde. Adams heeft dat altijd ontkend en hij is daar nooit voor veroordeeld.

In het BBC-programma Spotlight vertelde een anonieme bron in 2016 dat Adams tien jaar eerder de opdracht had gegeven tot de moord op Denis Donaldson, die jarenlang voor de Britten had gespioneerd bij Sinn Féin. Adams ontkende en sprak van laster.