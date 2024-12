Noord-Korea: afgezette president Yoon is leider van rebellie

PYONGYANG (ANP/AFP) - Noord-Koreaanse staatsmedia noemen de afgezette Zuid-Koreaanse president Yoon Suk-yeol maandag een "leider van de rebellie". Het is voor het eerst dat er vanuit Noord-Korea een reactie komt op de afzetting van de president om het uitroepen van de militaire noodtoestand bijna twee weken geleden.

Het Noord-Koreaanse staatspersbureau KCNA meldt verder dat Yoon geprobeerd zou hebben de verantwoordelijkheid voor de "dwaze noodtoestandverklaring" af te schuiven op oppositiepartijen. "Het onderzoek naar marionet Yoon Suk-yeol, de leider van de opstand, en zijn medeplichtigen is gaande", aldus KCNA. Noord-Koreaanse staatsmedia verwijzen vaak naar leiders en instellingen van Zuid-Korea als "marionetten" van de Verenigde Staten.

Yoon riep bijna twee weken geleden onverwacht de militaire noodtoestand uit, naar eigen zeggen om Zuid-Korea te beschermen tegen invloed van Noord-Korea en "antistaatskrachten". Daarmee bedoelde hij de oppositiepartij DP, die een meerderheid heeft in het parlement en waarmee Yoon een politiek conflict had. Zaterdag werd Yoon per direct geschorst. Premier Han Duck-soo wordt interim-president. Het constitutioneel hof heeft nu 180 dagen de tijd om te beslissen of Yoon daadwerkelijk wordt afgezet.