Hoger beroep Marengo gaat door met nieuwe advocaten Taghi

AMSTERDAM (ANP) - Het hoger beroep in het grote liquidatieproces Marengo gaat maandag en dinsdag verder. Het gaat om voorbereidende zittingen, waarin vooral zal worden gesproken over wat er nodig is voordat de zaak inhoudelijk behandeld kan worden. Ook zullen de advocaten van hoofdverdachte Ridouan Taghi zich voor het eerst melden. Vito Shukrula en Carlo Crince le Roy namen vorige maand de verdediging over.

De 46-jarige Taghi zat sinds half juli zonder rechtsbijstand nadat zijn toenmalige raadsman de verdediging had neergelegd. Michael Ruperti deed dit omdat hij vond dat hem het werk onmogelijk was gemaakt. Ruperti had vorig jaar met twee collega's de verdediging van Taghi op zich genomen na de arrestatie van diens advocaat Inez Weski. De andere twee waren eerder dit jaar al om onbekende redenen opgestapt.

Marengo gaat over meerdere moorden en pogingen daartoe. Het bewijs daarvoor zou vooral komen uit gekraakte PGP-berichten, die de verdachten naar elkaar stuurden, en belastende verklaringen van kroongetuige Nabil B. Taghi en twee medeverdachten zijn begin dit jaar veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Zij gingen tegen die uitspraak van de rechter in beroep.

Maandag behandelt het gerechtshof op de beveiligde locatie op Schiphol de zaken van alle verdachten, behalve een. Zijn zaak komt dinsdag aan bod. Voor de zaak van Taghi is de maandagmiddag gereserveerd. Het is niet bekend of hij zelf aanwezig is.