Noord-Korea hekelt inval Koersk: 'onvergeeflijke terreurdaad'

PYONGYANG (ANP/RTR) - Noord-Korea heeft de Oekraïense militaire operatie op Russisch grondgebied scherp veroordeeld. Een "onvergeeflijke daad van agressie en terreur", oordeelt het Noord-Koreaanse ministerie van Buitenlandse Zaken volgens staatsmedia.

Buurlanden Noord-Korea en Rusland hebben hun banden de afgelopen jaren flink aangehaald. Leiders Kim Jong-un en Vladimir Poetin bezochten elkaars landen en maakten afspraken over verregaande samenwerking. De Noord-Koreaanse autoriteiten leveren volgens de Verenigde Staten en andere landen wapens aan de Russische strijdkrachten, die vervolgens gebruikt kunnen worden in Oekraïne.

Noord-Korea beschuldigt Oekraïne er ondertussen van een verlengstuk te zijn van de VS en het Westen. De inval in het Russische Koersk is het gevolg van een anti-Russisch beleid in Washington dat de wereld doet afkoersen op een Derde Wereldoorlog, aldus staatspersbureau KCNA, de spreekbuis van het regime van Kim. De VS krijgen ook het verwijt op immense schaal dodelijk wapentuig te verstrekken aan Oekraïne.