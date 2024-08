Alain Delon: "In de hemel hoop ik voor het eerst mijn vader en moeder samen te zien

Een flink aantal jaren geleden werden aan Alain Delon (1935-2024) vragen van Proust gesteld, een soort spelletje in Frankrijk waarin je iemand allerlei intieme vragen mag stellen.

Zo vertelt Delon dat zijn favoriete geluid een huilende wolf is, en het geluid dat hij het meest had dat van geweren is die jagen op de wolf of op andere dieren.

Hij zou graag willen dat er een bankbiljet komt met Brigitte Bardot . En hij zou het vreselijk vinden badmeester te zijn.

Van de hemel hoopt hij dat god hem meeneemt naar zijn vader en moeder. "Zodat ik heb voor het eerst samen zie." (De vader van Alain Delon was Fabien Delon en zijn moeder was Édith Arnold. Zijn ouders scheidden toen hij vier jaar oud was, waarna Alain bij pleegouders werd ondergebracht)