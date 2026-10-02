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Noord-Korea ontkent mijnen te hebben gelegd in grensgebied

Samenleving
door anp
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PYONGYANG (ANP) - Noord-Korea ontkent aantijgingen van Seoul dat het mijnen zou hebben gelegd in de zogenoemde gedemilitariseerde zone tussen de twee landen. Zuid-Korea beschuldigde zijn noorderbuur er in september van dat drie militairen daardoor ernstig gewond zijn geraakt. Ook dat ontkent het autoritaire regime.
Het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap schrijft dat Seoul "alle mogelijke maatregelen" overweegt tegen Noord-Korea. "Het incident is eens te meer een pijnlijke herinnering aan het belang van onze nationale veiligheid", meldt het agentschap op gezag van het Zuid-Koreaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.
De zus van de Noord-Koreaanse leider Kim Jung-un, Kim Yo-jong, beschuldigt het "sneue" Zuid-Korea ervan dat het land "zelfs zo ver gaat een soort verontschuldiging te eisen" voor het incident.
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