Noord-Korea stuurt voor het eerst propagandapamfletten over grens

SEOUL (ANP/RTR) - Noord-Koreaanse ballonnen hebben pamfletten met propaganda verspreid over de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul. Het is voor het eerst dat de regering in Pyongyang zo direct propaganda over de grens stuurt.

De flyers bevatten kritiek op president Yoon Suk-yeol en zijn vrouw. Ze zouden immoreel en mentaal instabiel zijn en Yoons regering wordt verweten verantwoordelijk te zijn voor problemen van het Zuid-Koreaanse volk. Rond het presidentieel paleis kwamen bovendien ballonnen met afval neer.

Noord-Korea stuurt al maanden ballonnen naar de zuiderbuur, maar tot nu toe droegen die geen propaganda. Pyongyang claimde dat de eerdere afvalballonnen een vergelding waren voor het verspreiden van anti-Noord-Koreaanse propaganda in de dictatuur. Dat gebeurt door activisten in Zuid-Korea, maar volgens Noord-Korea zit de regering in Seoul erachter.