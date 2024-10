Unilever profiteert van grotere vraag naar Dove-zeep en Magnums

LONDEN (ANP) - Was- en levensmiddelenconcern Unilever heeft voor het vierde kwartaal op rij meer producten verkocht, ondanks verdere prijsverhogingen. Vooral de cosmeticaproducten van Dove, Magnum-ijsjes en voedingssupplementen van Liquid I.V. deden het goed. Alle divisies van het in Londen gevestigde concern, zoals ook de schoonheids- en schoonmaakproducten, lieten groei zien.

Topman Hein Schumacher merkt dat het met de nieuwe, meer afgekaderde strategie van Unilever de goede kant op gaat. "We beginnen het positieve effect te zien van minder, maar wel grotere innovaties in de verschillende landen, ondersteund door grotere investeringen in onze merken", stelt de Nederlander in een toelichting op de kwartaalcijfers.

De omzet kwam van juli tot en met september 4,5 procent hoger uit dan een jaar eerder, op ruim 15 miljard euro. Het aantal verkochte producten steeg in het derde kwartaal met 3,6 procent iets minder hard, waardoor prijsverhogingen opnieuw een positieve impact hadden. De cijfers gaan om de onderliggende groei, dus exclusief wisselkoersen, overnames en desinvesteringen.