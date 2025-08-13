ECONOMIE
Noorden in beroep tegen verlenging gaswinning Pieterzijl

Samenleving
door anp
woensdag, 13 augustus 2025 om 10:14
anp130825064 1
GRONINGEN (ANP) - Overheden in Groningen en Friesland gaan in beroep tegen de verlenging van de gaswinningsvergunning voor Pieterzijl-Oost, op de grens van beide provincies. Minister Sophie Hermans wees vorige maand bezwaren tegen het gewijzigde winningsplan af, waardoor de NAM daar tot en met 2030 nog maximaal 98 miljoen kubieke meter gas mag oppompen.
Het besluit wordt bij de Raad van State aangevochten door beide provincies, Wetterskip Fryslân, waterschap Noorderzijlvest en de gemeenten Noardeast-Fryslân en Westerkwartier. Eerder dit jaar hielden tegenstanders van de gaswinning een fakkelactie tegen nieuwe vergunningen.
Het Staatstoezicht op de Mijnen heeft vastgesteld dat er geen grote risico's zijn verbonden aan de gaswinning bij Pieterzijl. Wel zou lichte schade aan bebouwing en infrastructuur kunnen optreden door aardbevingen als gevolg van de gaswinning. De provincie Groningen is tegen de uitbreiding van gaswinning in kleine velden, omdat die gevoelens van onveiligheid vergroot.
