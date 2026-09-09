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Noorse koning Harald op laatste rustplaats aangekomen

Samenleving
door anp
woensdag, 09 september 2026 om 15:50
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OSLO (ANP) - De overleden koning Harald is op zijn laatste rustplaats aangekomen. De processie met de kist arriveerde tegen 15.00 uur bij fort Akershus. De nieuwe koning Haakon begeleidde de stoet samen met koning Frederik van Denemarken en koning Carl Gustaf van Zweden.
In de kapel van Akershus vindt nog een besloten afscheid plaats voor familie, koninklijke gasten en hoogwaardigheidsbekleders. Na afloop van die ceremonie wordt de kist van Harald bijgezet in de crypte. Hij krijgt volgens Noorse media een plek naast de sarcofagen van zijn grootvader koning Haakon en zijn echtgenote koningin Maud aan de ene kant, en aan de andere kant zijn vader koning Olav en kroonprinses Märtha.
In totaal waren er volgens de politie om 14.00 uur, rond het einde van de uitvaartdienst in de Domkerk, zo'n 163.000 mensen in Oslo. De politie zei tegen het Noorse persbureau NTB dat de dag zonder incidenten is verlopen.
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