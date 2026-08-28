Noorse premier Støre: dood Harald is begin van nieuw tijdperk

OSLO (ANP) - Met het overlijden van koning Harald is een tijdperk ten einde, maar het markeert ook het begin van een nieuw tijdperk. Dat zei minister-president Jonas Gahr Støre tijdens een toespraak op nationale televisie naar aanleiding van de dood van de vorst. "De koning is dood. Leve de koning." Harald overleed vrijdag op 89-jarige leeftijd, waarna hij direct werd opgevolgd door zijn zoon, Haakon.

"Vandaag begroeten we een nieuwe koning en koningin: koning Haakon VIII en koningin Mette-Marit", zei Støre. "Een grote verantwoordelijkheid wordt doorgegeven. Zij treden in hun nieuwe rollen op een moment dat gedomineerd wordt door rouw. Dat doen ze met ons vertrouwen en onze steun."

In zijn toespraak stond Støre uitgebreid stil bij het leven dat Harald leidde. Hij zal de vorst herinneren "om zijn liefde voor zijn volk, om zijn humor en warmte, en om zijn niet-aflatende geloof in ons. Met dat geloof hielp hij mensen om het beste in zichzelf en in elkaar te zien", aldus de minister-president.