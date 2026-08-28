Twee Nederlandse vrouwen en een man vermist in Nepal

De drie Nederlanders die worden vermist in Nepal zijn een vrouw van 51 en een man van 29 die afzonderlijk van elkaar op reis zijn, en een Nederlandse vrouw die in Nepal woont. Met alle andere Nederlanders over wie het ministerie van Buitenlandse Zaken de afgelopen dagen is gebeld is weer contact, zegt een woordvoerder.

Het ministerie baseert zich op informatie van bezorgde thuisblijvers in Nederland en van de lokale autoriteiten in Nepal. In totaal worden nog 667 buitenlanders vermist, volgens de meest recente cijfers van het Nepalese toerismebureau. Op hun lijst van donderdag staat dat twee Nederlanders worden vermist. De woordvoerder van Buitenlandse Zaken weet niet waarom er een verschil bestaat met de Nederlandse cijfers.

Er zijn inmiddels ook 121 buitenlanders gered, van wie bij drie personen de nationaliteit nog niet is vastgesteld.

Het dodental in Nepal is opgelopen naar 547. In China zijn vijf doden bevestigd. Er wordt uitgegaan van in totaal meer dan 1400 vermisten.