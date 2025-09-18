ECONOMIE
NPO-programma Spraakmakers stopt met stemmen op stellingen

Samenleving
door anp
donderdag, 18 september 2025 om 18:56
anp180925163 1
HILVERSUM (ANP) - Het NPO Radio 1-programma Spraakmakers laat luisteraars niet meer stemmen op stellingen waar in de uitzending over wordt gepraat. Dat heeft presentatrice Roos Abelman donderdag in het programma gezegd. De redactie is hiermee gestopt omdat de uitslag van deze stemming niet representatief was, maar wel soms in het publieke debat werd genoemd.
BBB-leider Caroline van der Plas verwees woensdag in het Kamerdebat naar een peiling in Spraakmakers over strengere sancties voor Israël en hing haar betoog aan die stemming op. "Caroline had een van de laatste stemmingen te pakken", zei Abelman. "We noemden de uitslagen al niet meer in de uitzendingen, ze stonden nog wel op onze site. Maar de stemmingen werden te vaak gekaapt bij onderwerpen waar mensen hard tegenover elkaar staan. We konden het niet meer journalistiek verantwoorden."
Luisteraars kunnen nog wel op de stelling van de dag reageren. "De uitslagen zeggen niet wat de mensen in het land van zo'n stelling vinden", aldus Abelman. "Dus het was niet verantwoord ze nog te publiceren."
