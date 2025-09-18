ECONOMIE
Jordanië veroordeelt aanslag op grens Westoever

Samenleving
door anp
donderdag, 18 september 2025 om 19:03
AMMAN (ANP/AFP/RTR) - Jordanië heeft de aanslag op de grens met de bezette Westelijke Jordaanoever veroordeeld, meldt staatspersbureau Petra. Bij die schietpartij bij de Allenbybrug kwamen twee Israëliërs om het leven. Het zou gaan om twee militairen van rond de 20 en 60 jaar. De schutter, volgens Jordanië een 57-jarige man die de afgelopen maanden zou hebben gewerkt als vrachtwagenchauffeur voor noodhulpzendingen bestemd voor Gaza, zou zijn gedood. Jordanië heeft een onderzoek ingesteld.
Jordanië noemt het incident een schending van het recht en "een bedreiging van de humanitaire rol die Jordanië heeft in Gaza". Het Israëlische ministerie van Defensie schreef eerder op woensdag in een bericht op X dat de aanslagpleger afkomstig is uit Jordanië . Het bericht rept van een "vuile" daad en noemt deze "een echo van Hamas' leugencampagne".
Eerder op de dag werd de aanval geprezen door de best uitgeruste Hamasmilitie in Gaza, de Al-Qassambrigade. Terreurgroep Islamitische Staat riep in de nasleep van de aanslag op tot verdere aanvallen op grensposten met door Israël bezette gebieden.
