Brussel overweegt import Russisch lng sneller te stoppen

BRUSSEL (ANP/RTR) - De Europese Commissie werkt aan een voorstel om de import van vloeibaar gemaakt aardgas (lng) uit Rusland sneller dan gepland te stoppen, laat een woordvoerder van de Commissie weten. De Commissie heeft voor de zomer al voorgesteld de import van al het aardgas uit Moskou voor 2028 helemaal te schrappen.

Het voorstel zou deel uitmaken van het negentiende sanctiepakket tegen Rusland, waar lidstaten nog mee moeten instemmen. Een stemming over het nieuwe sanctiepakket ligt mogelijk vrijdag op tafel.

Voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen zei deze week alle Europese olie- en gasimporten uit Rusland sneller te willen stoppen na een telefoongesprek met de Amerikaanse president Donald Trump. Daarbij gaf ze nog geen details over een tijdlijn.

Trump zegt Amerikaanse sancties tegen Rusland pas te overwegen als Europa de import van Russisch gas volledig stopt. In plaats daarvan hoopt hij dat de EU meer lng uit Amerika zal importeren, iets wat ook al is toegezegd in de handelsdeal.