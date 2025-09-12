NPO respecteert besluit AVROTROS over ESF bij deelname Israël

HILVERSUM (ANP) - De NPO respecteert het besluit van omroep AVROTROS om volgend jaar niet aan het Eurovisie Songfestival mee te doen als Israël meedoet. Nederland zal dan ook niet via een andere omroep meedoen.

"We respecteren het besluit van AVROTROS en dat betekent dat er dit jaar geen Nederlandse deelnemer zal zijn als AVROTROS zich terugtrekt, ook niet via een andere omroep", laat een woordvoerder desgevraagd weten aan het ANP.

AVROTROS maakte vrijdag bekend niet mee te doen aan het Eurovisie Songfestival, zolang organisator European Broadcasting Union (EBU) Israël toelaat. EBU meldde eerder dat zij dit besluit naar verwachting "in de winter" neemt.

Het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) noemt het besluit van de omroep "bijzonder betreurenswaardig". Volgens de belangenorganisatie gaat de beslissing "volledig voorbij aan het gevoel van het publiek" en speelt AVROTROS "voor eigen rechter".