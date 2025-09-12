ECONOMIE
NAVO ziet 'geen onmiddellijk gevaar' in Russische oefening

Samenleving
door anp
vrijdag, 12 september 2025 om 13:38
BRUSSEL (ANP) - De NAVO ziet geen acuut gevaar in de militaire oefening waaraan Rusland en Belarus vrijdag zijn begonnen. Oost-Europese NAVO-lidstaten maken zich grote zorgen over de oefening Zapad, die voor een deel dicht bij hun grenzen plaatsvindt.
De vorige keer dat Rusland en Belarus de gezamenlijke oefening hielden, in 2021, was dat een opmaat naar de invasie van Oekraïne. Rusland gebruikte toen troepen die het voor de oefening had samengetrokken en Belarus diende als springplank. De editie erna werd overgeslagen omdat het Russische leger de handen vol had in Oekraïne en ook deze keer is de oefening veel kleiner dan voorheen.
De NAVO "houdt Ruslands militaire activiteiten nauwlettend in de gaten", zegt een NAVO-bron. Het bondgenootschap wijst erop dat Rusland eerder oefeningen heeft gebruikt als dekmantel voor dwang en geweld en roept Rusland en Belarus op openheid van zaken te geven over Zapad. Maar "we zien geen onmiddellijke militaire dreiging voor een NAVO-lidstaat".
