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NPO schrapt directies en banen in laatste fase reorganisatie

Samenleving
door anp
maandag, 06 juli 2026 om 18:15
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HILVERSUM (ANP) - De NPO brengt het aantal directies binnen de organisatie terug van zes naar vijf en het aantal directeuren van zeven naar vijf. De koepelorganisatie van de publieke omroep zet daarmee de laatste stap in de al eerder aangekondigde reorganisatie, meldt de NPO maandag in een bericht op de eigen website.
Tijdens deze laatste fase vertrekken elf medewerkers. Daarmee verdwijnen er in totaal 80 fte's bij de NPO, een doel dat de omroeporganisatie zich in september had gesteld.
Van de huidige directeuren stappen er drie uit eigen beweging op, meldt de organisatie. Ook stopt de interim-opdracht van een vierde directeur. In de nieuwe organisatie worden er twee nieuwe directeuren aangetrokken, waardoor er uiteindelijk straks twee directeuren minder zijn.
De ondernemingsraad is gevraagd om advies over de plannen uit te brengen. De NPO verwacht de herinrichting in het najaar af te ronden, zodat de beoogde nieuwe organisatie op 1 januari 2027 kan ingaan.
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