NPO-videodirecteur Remco van Leen vertrekt na TROS-onderzoek

HILVERSUM (ANP) - Remco van Leen, directeur video bij de NPO, verlaat de publieke omroep per 1 januari. Begin dit jaar werd een onderzoek naar Van Leen ingesteld, omdat er signalen waren dat hij betrokken zou zijn geweest bij grensoverschrijdend gedrag in zijn periode bij de TROS, nu AVROTROS. Van Leen legde zijn werk tijdelijk neer in afwachting van het onderzoek.

Volgens de NPO staan "de feiten van het onderzoek" een terugkeer van Van Leen niet in de weg, maar kiest hij er zelf voor te vertrekken. "Het was voor mij geen eenvoudige keuze omdat de NPO en vooral ook mijn naaste collega's mij zeer na aan het hart liggen", zegt hij. "Maar de tijd schrijdt voort en ik kies er nu voor om mijn carrière elders te vervolgen."

NPO-voorzitter Frederieke Leeflang wenst Van Leen het beste voor de toekomst en waardeert zijn besluit. "Remco heeft een grote bijdrage geleverd aan de nieuwe gezamenlijke strategie en het versterken van de verbinding tussen het publiek en de publieke omroep."

Serieus nemen

De taken van Van Leen zijn sinds zijn tijdelijke vertrek al overgenomen door de andere directeur video, Jojanneke van Doorn. Later maakt de NPO bekend hoe de functie van Van Leen verder wordt ingevuld.

De melding aan het adres van Van Leen kwam kort na zijn aantreden als waarnemend directeur video binnen bij de NPO. Hij nam de plek van Frans Klein over, die in november 2022 zijn functie neerlegde en vorig jaar een overstap maakte naar Talpa. De publieke omroep had geen klachten binnengekregen over mogelijk grensoverschrijdend gedrag van Van Leen in zijn tijd bij de NPO. Van Leen herkende zich niet in de beweringen, maar zei wel de signalen serieus te nemen.