Op een na drukste spits van het jaar, meldt ANWB

DEN HAAG (ANP) - Op de Nederlandse wegen staat donderdagavond 1159 kilometer file. Daarmee is het de op een na drukste spits van het jaar, meldt de ANWB.

Door een kettingbotsing nog voor de spits op de A27 bij Gorinchem was die weg in zuidelijke richting een tijd dicht. Omliggende wegen zijn door deze afsluiting "helemaal vastgelopen", zegt een woordvoerster van de ANWB. "Het is zo'n belangrijke weg." De A27 is inmiddels weer vrijgegeven, maar de drukte is nog niet voorbij. Onder andere op de A2 en de A15 is nog veel vertraging.

Donderdag is bovendien altijd al de drukste dag van de week op de weg en november de drukste maand, voegt de woordvoerster toe.