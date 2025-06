UTRECHT (ANP) - Komende dinsdag rijden er door een staking geen treinen van de NS in grote delen van Zuidwest-Nederland, meldt NS vrijdag. De vervoerder spreekt van een "forse impact op reizigers in deze regio".

Volgens NS rijden er geen treinen in het overgrote deel van de provincies Zuid-Holland, Zeeland en een deel van West-Brabant. Vrijdag ligt vrijwel het volledige treinverkeer in Nederland stil door een staking van de bonden in de regio Midden.