DEN HAAG (ANP) - Huidig ChristenUnie-fractievoorzitter Mirjam Bikker is voorgedragen als de lijsttrekker voor de Tweede Kamerverkiezingen door het bestuur van de partij. Ze is sinds 2023 politiek leider van de christelijke partij.

De partij komt op zaterdag 14 juni bijeen op een congres in Ede, daar stemmen de leden over de voordracht van Bikker. Momenteel heeft de ChristenUnie drie zetels in de Tweede Kamer.