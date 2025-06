Banengroei in VS vertraagt door onzekerheid over beleid Trump

WASHINGTON (ANP/RTR) - De banengroei in de Verenigde Staten is in mei duidelijk vertraagd te midden van alle onzekerheid door het handelsbeleid van president Donald Trump. Volgens nieuwe cijfers van de Amerikaanse overheid steeg het aantal banen buiten de landbouwsector vorige maand met 139.000, na een neerwaarts bijgestelde stijging van 147.000 in april.

Volgens persbureau Reuters was de banengroei daarmee wel sterker dan economen in doorsnee hadden voorspeld. De schattingen liepen sterk uiteen, van 75.000 tot 190.000 banen. Het lijkt erop dat werkgevers toch terughoudend zijn om werknemers te ontslaan, nu ze door het wisselvallige beleid in Washington maar moeilijk vooruit kunnen plannen.

De Amerikaanse economie moet maandelijks ongeveer 100.000 banen creëren om gelijke tred te houden met de groei van de beroepsbevolking. Dit aantal zou nog kunnen dalen omdat Trump de beschermde status van honderdduizenden migranten heeft ingetrokken als onderdeel van een strengere immigratieaanpak.