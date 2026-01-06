NS: doen er alles aan eerste treinen om 08.00 uur te laten rijden

UTRECHT (ANP) - De NS doet er momenteel alles aan om de eerste treinen om 08.00 uur te laten rijden. Dat laat een woordvoerder weten. De IT-storing waarmee de spoordienst momenteel kampt, werd in de nacht van maandag op dinsdag ontdekt, toen er een planning gemaakt moest worden voor de speciale winterdienst die gereden zou worden.

Die aangepaste dienstregeling had dinsdagochtend moeten starten na de problemen op het spoor maandag. "Dat de IT-storing erbij is gekomen, is echt pech", aldus een woordvoerder.

Momenteel zijn er veel wisselstoringen verspreid door het hele land, waardoor het nog moeilijk wordt de winterdienstregeling te rijden, meldt de woordvoerder. Wat de achterliggende reden is voor de IT-storing is nog niet duidelijk.