President Zelensky en Oekraïense volk krijgen Four Freedoms Award

MIDDELBURG (ANP) - President Volodymyr Zelensky van Oekraïne en het Oekraïense volk ontvangen dit jaar de Internationale Four Freedoms Award. De uitreiking is op 16 april in Middelburg, zegt Hugo de Jonge, voorzitter van de Roosevelt Foundation en commissaris van de Koning in Zeeland.

"We wensen en hopen natuurlijk dat Zelensky naar Middelburg komt, maar of dat gaat lukken kunnen we nu nog niet zeggen", zegt een woordvoerster van De Jonge.

De Roosevelt Foundation wijst erop dat de oorlog in Oekraïne een verschrikkelijke tol eist en dat er sinds de Russische invasie in 2022 vele tienduizenden mensen zijn gedood en miljoenen mensen op de vlucht zijn geslagen. "De president en het Oekraïense volk bieden onvermoeibaar weerstand en strijden onophoudelijk voor hun onafhankelijkheid. Zij strijden voor de veiligheid van heel Europa en verdedigen met hun leven wat ons allemaal beschermt: vrijheid, democratie en rechtsstaat boven 'het recht van de sterkste", stelt de stichting in een verklaring.

Idealen Amerikaanse president

De Jonge noemt de onderscheiding een "uiting van diepe bewondering en een erkenning en waardering" voor de moed, het doorzettingsvermogen en de veerkracht van de Oekraïners. "Het is een strijd die ons allemaal aangaat."

De Roosevelt Foundation kent de onderscheidingen toe aan personen en organisaties die zich inzetten voor de idealen van de Amerikaanse president Franklin Delano Roosevelt. De voorouders van Roosevelt zouden uit Zeeland komen. De uitreiking van de onderscheidingen is in de oneven jaren in New York en in de even jaren in Middelburg.

Four Freedoms Awards zijn eerder uitgereikt aan onder anderen Nelson Mandela, Jimmy Carter, Angela Merkel, de Dalai Lama en Malala Yousafzai.