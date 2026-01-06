ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

President Zelensky en Oekraïense volk krijgen Four Freedoms Award

Samenleving
door anp
dinsdag, 06 januari 2026 om 6:16
anp060126036 1
MIDDELBURG (ANP) - President Volodymyr Zelensky van Oekraïne en het Oekraïense volk ontvangen dit jaar de Internationale Four Freedoms Award. De uitreiking is op 16 april in Middelburg, zegt Hugo de Jonge, voorzitter van de Roosevelt Foundation en commissaris van de Koning in Zeeland.
"We wensen en hopen natuurlijk dat Zelensky naar Middelburg komt, maar of dat gaat lukken kunnen we nu nog niet zeggen", zegt een woordvoerster van De Jonge.
De Roosevelt Foundation wijst erop dat de oorlog in Oekraïne een verschrikkelijke tol eist en dat er sinds de Russische invasie in 2022 vele tienduizenden mensen zijn gedood en miljoenen mensen op de vlucht zijn geslagen. "De president en het Oekraïense volk bieden onvermoeibaar weerstand en strijden onophoudelijk voor hun onafhankelijkheid. Zij strijden voor de veiligheid van heel Europa en verdedigen met hun leven wat ons allemaal beschermt: vrijheid, democratie en rechtsstaat boven 'het recht van de sterkste", stelt de stichting in een verklaring.
Idealen Amerikaanse president
De Jonge noemt de onderscheiding een "uiting van diepe bewondering en een erkenning en waardering" voor de moed, het doorzettingsvermogen en de veerkracht van de Oekraïners. "Het is een strijd die ons allemaal aangaat."
De Roosevelt Foundation kent de onderscheidingen toe aan personen en organisaties die zich inzetten voor de idealen van de Amerikaanse president Franklin Delano Roosevelt. De voorouders van Roosevelt zouden uit Zeeland komen. De uitreiking van de onderscheidingen is in de oneven jaren in New York en in de even jaren in Middelburg.
Four Freedoms Awards zijn eerder uitgereikt aan onder anderen Nelson Mandela, Jimmy Carter, Angela Merkel, de Dalai Lama en Malala Yousafzai.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-546043792

"Mag ik straks met mijn oude benzinewagen de stad niet meer in?"

Scherm­afbeelding 2026-01-05 om 06.12.19

Weduwe Hazes: het komt nooit meer goed met mijn kinderen

ANP-52393244

Dit gedrag herken je vooral bij hoogbegaafden

anp050126197 1

Deense premier vreest ‘einde van alles’bij aanval VS op Groenland

gandr-collage

Waarom Trump doet denken aan keizer Wilhelm II

110026737_m

Als je tas van 2.000 euro sneller uit elkaar valt dan Zara

Loading