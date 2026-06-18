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NS geeft reiziger seintje bij aflopen actie zomerticket

Samenleving
door anp
donderdag, 18 juni 2026 om 10:59
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UTRECHT (ANP) - De NS geeft de reiziger een seintje als over een tijdje de actie met het goedkopere zomerabonnement afloopt. Dit om te voorkomen dat iemand zich vergeet af te melden en vastzit aan het abonnement dat daarna weer in prijs omhoog gaat. Dat meldt de NS.
Staatssecretaris Annet Bertram (Infrastructuur en Waterstaat) had dit al met de NS besproken. Deze week lanceerden de NS en andere treinvervoerders een abonnement waarmee reizigers maximaal twee maanden in de zomer voor 49 euro per maand onbeperkt kunnen reizen in de daluren. De NS meldt nu bovendien "coulant" om te gaan met mensen die iets te laat zijn met zich afmelden.
Het zomerticket loopt automatisch door in een flexabonnement dat een stuk duurder is. Bertrams ministerie heeft er een potje van 118 miljoen euro voor vrijgemaakt. Daarmee wordt de korting bekostigd.
Wegens grote belangstelling voor het goedkopere abonnement kampte de NS eerder deze week met inlogproblemen.
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