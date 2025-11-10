NS heeft nog geen oplossing voor onterechte ov-fietsboetes

UTRECHT (ANP) - De NS verstuurt nog steeds maandelijks honderden onterechte boetes aan mensen die een ov-fiets met een elektronisch slot huren. RTL signaleerde dat probleem begin augustus. Een NS-woordvoerder zegt maandag dat het bedrijf werkt aan een oplossing, maar dat die er nog altijd niet is. "Er worden nog steeds boetes foutief verstuurd, maar sinds de zomer worden klanten wel beter geholpen."

De oorzaak van het uitdelen van onterechte boetes is meestal dat een ov-fietshuurder de fiets buiten op het elektronische slot zet en de fiets vervolgens niet meer kan openen met de ov-chipkaart, zegt de woordvoerder. Dat komt vaak omdat de fiets door de vorige huurder in de stalling niet goed is afgesloten en de ov-chipkaart van diegene nog verbonden is aan de huurfiets. De tweede huurder kan de fiets dan niet meer ontgrendelen en retourneren naar de stalling, waardoor NS de fiets - na een aantal dagen - registreert als vermist of gestolen.