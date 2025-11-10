Trump dreigt met miljardenclaim tegen BBC om documentaire

WASHINGTON (ANP) - Donald Trump dreigt 1 miljard aan schadevergoeding te eisen van de BBC om wat hij ziet als "valse, lasterlijke, denigrerende en opruiende uitspraken" in een inmiddels omstreden documentaire. Daarin werden delen van een speech van Trump gemonteerd, waardoor zijn rol bij de Capitoolbestorming wellicht groter lijkt dan deze in werkelijkheid was. De BBC bood eerder op maandag al verontschuldigingen aan voor het voorval.

In een brief in bezit van de Britse omroep eist de Amerikaanse president de "volledige en toereikende intrekking" van de Panorama-documentaire. Doet de BBC dat niet voor het einde van vrijdagmiddag lokale tijd, dan dreigt Trump met een rechtszaak en een schadeclaim van 1 miljard dollar (ruim 860 miljoen euro).

De BBC schrijft de details in Trumps schrijven nog uit te zoeken en komt later met meer informatie.