ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

NS hervat treinverkeer rond Utrecht

Samenleving
door anp
maandag, 03 augustus 2026 om 6:53
anp030826038 1
UTRECHT (ANP) - Vanaf 06.45 uur rijden de treinen tussen Utrecht Centraal en Den Haag Centraal en tussen Utrecht Centraal en Rotterdam Centraal weer. Sinds zondag aan het einde van de middag reden daar door een kapotte bovenleiding geen treinen.
De problemen ontstonden door een trein bij Gouda. Die heeft een bovenleiding kapotgetrokken. Er is in de nacht van zondag op maandag gewerkt aan het repareren van de bovenleiding. De defecte trein is weggesleept, waarna het herstel van de bovenleiding kon beginnen.
De treindienst wordt weer volledig hervat.
loading

POPULAIR NIEUWS

106623550_m

Dit is waarom je nooit moet schuilen in je camper of caravan tijdens onweer

infantino wordt herkozen als baas van fifa met steun van knvb1678775069

Het salaris dat FIFA-baas Infantino net misliep

generated-image (4)

Pinnen maakt je losser met geld — maar vooral bij één soort aankoop

Scherm­afbeelding 2026-08-02 om 07.41.14

De paradox van de woningmarkt: Ruim 1 op de 8 huizen moet in prijs omlaag — en toch wordt er juist méér overboden

shutterstock_1096029770

Foute makelaars: vijf jaar later nog steeds vriendjespolitiek

ANP-564734737

Dam beklad: "Time to wake up! Stop the human traffic" en "Pride bring people"

Loading