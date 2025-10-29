ECONOMIE
NS kampt met storing reisplanner, kaartverkoop en verhuur fietsen

Samenleving
door anp
woensdag, 29 oktober 2025 om 17:54
anp291025245 1
UTRECHT (ANP) - De Nederlandse Spoorwegen kampen woensdag met een storing in de online-reisplanner, de kaartautomaten en de verhuur van ov-fietsen. Een woordvoerder meldt dat het gaat om een internationale storing bij Microsoft Azure, waarvan NS gebruik maakt.
Het is dus op dit moment niet mogelijk om de reisplanner te gebruiken, op stations een ticket te kopen of een ov-fiets te huren. De borden met reisinformatie op de stations doen het nog wel. Ook de poortjes op stations doen het. Hoelang de storing duurt, is niet te zeggen.
Reizigers kunnen nog wel hun reis plannen via 9292.
