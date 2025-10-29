ECONOMIE
Adyen aan kop in AEX na kwartaalcijfers

Economie
door anp
woensdag, 29 oktober 2025 om 17:52
anp291025244 1
AMSTERDAM (ANP) - Betalingsverwerker Adyen is woensdag bovenaan geëindigd in de AEX-index van de aandelenbeurs in Amsterdam. Het fintechbedrijf meldde bij zijn cijfers van het derde kwartaal een sterkere omzetgroei dan analisten in doorsnee hadden verwacht.
Het aandeel Adyen steeg 5 procent. Volgens analisten van ING is het positief dat het bedrijf meer betalingen verwerkte voor bestaande klanten en zelf meer geld per transactie verdiende. Kenners van Bloomberg Intelligence wijzen er bovendien op dat het bedrijf bij zijn vooruitzicht voor heel 2025 blijft. Dat vermindert de zorgen over de impact van importheffingen op de resultaten, vermoeden ze.
De AEX eindigde de verkiezingsdag in Nederland 0,1 procent hoger op 975,35 punten. De MidKap won 0,3 procent tot 912,42 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs zakten tot 0,6 procent. Londen won 0,6 procent.
