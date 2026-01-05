ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Grote betoging in Caracas voor vrijlating Maduro

Samenleving
door anp
maandag, 05 januari 2026 om 21:21
anp050126227 1
CARACAS (ANP/AFP) - Duizenden mensen zijn in Caracas de straat opgegaan om te demonstreren voor de vrijlating van de door Amerikaanse militairen overmeesterde president Nicolás Maduro en zijn vrouw Cilia Flores. De betogers verzamelden zich bij het parlementsgebouw.
Volgens regeringsgezinde media zijn er al sinds zaterdag betogingen voor de vrijlating van "de gewelddadig ontvoerde" leider en zijn vrouw. Daarbij zijn foto's getoond van een menigte in het centrum van Caracas. De betoging van maandag toont volgens de krant El Universal aan dat "de Venezolanen de boodschap willen overbrengen dat hun land een regering, een soevereine staat en instituties heeft die zich niet laten onderwerpen door imperialistische dreigingen".
Maduro en zijn vrouw verschenen maandag voor een rechter in de VS en worden beschuldigd van drugscriminaliteit en terrorisme. Ze werden zaterdag in een nachtelijke militaire operatie naar de VS gebracht. Ex-vicepresident Delcy Rodríguez is nu waarnemend president.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 507767182

Kende je deze poetstip al: wodka doet wonderen

ANP-546043792

"Mag ik straks met mijn oude benzinewagen de stad niet meer in?"

Scherm­afbeelding 2026-01-05 om 06.12.19

Weduwe Hazes: het komt nooit meer goed met mijn kinderen

ANP-52393244

Dit gedrag herken je vooral bij hoogbegaafden

anp050126197 1

Deense premier vreest ‘einde van alles’bij aanval VS op Groenland

110026737_m

Als je tas van 2.000 euro sneller uit elkaar valt dan Zara

Loading