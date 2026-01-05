Grote betoging in Caracas voor vrijlating Maduro

CARACAS (ANP/AFP) - Duizenden mensen zijn in Caracas de straat opgegaan om te demonstreren voor de vrijlating van de door Amerikaanse militairen overmeesterde president Nicolás Maduro en zijn vrouw Cilia Flores. De betogers verzamelden zich bij het parlementsgebouw.

Volgens regeringsgezinde media zijn er al sinds zaterdag betogingen voor de vrijlating van "de gewelddadig ontvoerde" leider en zijn vrouw. Daarbij zijn foto's getoond van een menigte in het centrum van Caracas. De betoging van maandag toont volgens de krant El Universal aan dat "de Venezolanen de boodschap willen overbrengen dat hun land een regering, een soevereine staat en instituties heeft die zich niet laten onderwerpen door imperialistische dreigingen".

Maduro en zijn vrouw verschenen maandag voor een rechter in de VS en worden beschuldigd van drugscriminaliteit en terrorisme. Ze werden zaterdag in een nachtelijke militaire operatie naar de VS gebracht. Ex-vicepresident Delcy Rodríguez is nu waarnemend president.