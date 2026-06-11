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NS voert volgend jaar lijnnummers in voor treinen

Samenleving
door Redactie
donderdag, 11 juni 2026 om 12:01
bijgewerkt om donderdag, 11 juni 2026 om 12:06
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Alle treinlijnen van NS krijgen vanaf de dienstregeling 2027 nummers. De vervoerder hoopt dat daarmee het plannen, reizen en overstappen eenvoudiger wordt. "Zeker bij onverwachte verstoringen en werkzaamheden kunnen lijnnummers een grote verbetering zijn in de communicatie naar reizigers omdat je niet alleen bestemmingen noemt, maar ook het lijnnummer dat erbij hoort. Zo is je trein makkelijker te herkennen", zegt hoofd reisinformatie Dieuwertje van Egmond.
"Natuurlijk willen we wel zorgen dat het voor iedereen overzichtelijk is en blijft", voegt Van Egmond eraan toe. Komende week vindt daarom op Amersfoort Centraal een test plaats waarbij reizigers wordt gevraagd hoe ze de lijnnummers ervaren op bijvoorbeeld borden en in de app. Die input neemt NS mee in de manier waarop de nummering uiteindelijk in de reisinformatie terechtkomt.
"Lijnnummers kunnen de reisinformatie, zeker bij werkzaamheden en verstoringen, sterk verbeteren", reageert Frank Visser van reizigersorganisatie Rover. "Daarom pleit Rover hier al jaren voor. We zijn blij dat dit nu bij NS wordt ingevoerd en verwachten dat reizigers hier veel profijt van zullen hebben."
NS wil op de reisinformatieborden in stations een nieuwe lijnenkaart hangen waarin de nummers zijn opgenomen. Voor het ontwerp van de kaart schrijft NS een wedstrijd uit. Het winnende design wordt in september gekozen.
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