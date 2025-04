NSC en CU willen proef met leeftijdscontrole online

DEN HAAG (ANP) - NSC en de ChristenUnie willen dat er een proef komt waarbij de leeftijd van mensen kan worden geverifieerd voordat ze online iets kopen of bijvoorbeeld websites met een leeftijdsbeperking bezoeken. Nu is die controle er nauwelijks, waardoor kinderen volgens de partijen online eenvoudig alcohol kunnen kopen of naar pornosites kunnen gaan. Daarnaast moet er ook een "rode knop" komen waarmee iemand alle eigen gegevens online moet kunnen wissen.

Tweede Kamerleden Jan Six Dijkstra (NSC) en Don Ceder (CU) presenteren de initiatiefnota dinsdagochtend. Zij willen dat meerdere ministeries gaan samenwerken om de leeftijdsverificatie mogelijk te maken. Het moet op zo'n manier gebeuren dat de leeftijd klopt, maar dat er verder geen gegevens voor nodig zijn. Zo willen de Kamerleden het niet privacygevoelig maken en laten voldoen aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Ceder en Six Dijkstra denken dat het goed is om vroeg te beginnen met testen en zoveel mogelijk kennis op te doen.

Een ander idee in de nota is het kunnen wissen van alle onlinegegevens met één knop. Nu is dit proces nog moeilijk, stellen de Kamerleden. Bij ieder platform moet een verzoek worden ingediend om alle gegevens te verwijderen. Om de knop mogelijk te maken moet er één centrale coördinator komen, bij voorkeur het ministerie van Binnenlandse Zaken, zeggen de Kamerleden. Grote platforms, zoals Meta en Google, moeten dan verplicht worden zich aan te sluiten bij dit netwerk, waardoor gegevens snel verwijderd kunnen worden.

Of het mogelijk is om de internetplatforms dit te verplichten, is onduidelijk. De meeste regels voor grote techbedrijven komen van de Europese Unie. Staatssecretaris Zsolt Szabó van Digitalisering (PVV) zei eerder over een ander onderwerp dat het lastig is om grote Amerikaanse techbedrijven Nederlandse regels op te leggen en dat Brussel hiervoor nodig is.