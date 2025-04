Prijzen stegen in maart iets minder hard

De prijzen zijn in maart iets minder hard gestegen dan in de voorgaande maand, maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek bekend op basis van een eerste raming. De inflatie was 3,7 procent, tegenover 3,8 procent in februari.

Gas, elektriciteit en benzine werden goedkoper. Ook stegen de prijzen voor eten, alcoholische dranken en tabak minder hard dan een maand eerder. Maar diensten, bijvoorbeeld een bezoek aan de kapper, het café of het theater, stegen juist iets harder in prijs dan in februari.

De inflatie in Nederland lag de afgelopen maanden wel aanzienlijk hoger dan het gemiddelde van de eurozone. Later op de dag wordt bekend hoe hard de prijzen gemiddeld in de eurolanden zijn gestegen in maart.