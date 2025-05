NSC: genoeg compensatie 'voorwaarde' voor huurbevriezing

DEN HAAG (ANP) - Compensatie voor woningcorporaties is voor NSC een "voorwaarde" om een huurbevriezing voor twee jaar te steunen. Dat heeft NSC-Kamerlid Merlien Welzijn gezegd in een debat over volkshuisvesting. Die compensatie moet er zo uitzien dat het doel blijft staan om jaarlijks 100.000 woningen te bouwen, waarvan ongeveer een derde sociale huur, aldus Welzijn.

NSC is "schoorvoetend" akkoord gegaan met het coalitieplan om de corporatiehuren twee jaar vast te zetten, zei Welzijn. "Ik zou hem niet bedacht hebben, maar hij ligt op tafel. Dit is een politiek feit waar ik mee te dealen heb."

Meerdere fracties vroegen Welzijn of ze het wetsvoorstel dat de huurbevriezing regelt dus niet zou steunen als de compensatie daar niet in staat. Daar ging Welzijn niet expliciet in mee. "Ik wacht op de uitwerking van de minister."