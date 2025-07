De 6 grote gezondheidsrisico's van teveel buikvet

Er zijn goede redenen om bezorgd te zijn over teveel vet rond je taille. Niet zozeer omdat je slank moet zijn, maar omdat teveel buikvet samenhangt met ziektes. Met name 6:

suikerziekte

Er lijkt een nauw verband te bestaan ​​tussen te veel buikvet en het risico op het ontwikkelen van diabetes type 2. Dat kun je onder meer lezen in onderzoek gepubliceerd (in februari 2017) in het Journal of the American Medical Association

Hoge bloeddruk

Er is een relatie tussen teveel vet rond de taille en te hoge bloeddruk. Nog niet helemaal duidelijk is hoe die relatie is, maar wel dat hij er is. Onder de vele studies die buikvet aan hoge bloeddruk binden, is onderzoek gepubliceerd (in april 2017) in het tijdschrift Heart dat meer dan 10.000 Chinese volwassenen gedurende zes jaar volgde. Het bleek dat slechts 5 procent toename van de de omtrek van de taille het risico op hoge bloeddruk met 34 procent verhoogde voor mannen en met 28 procent voor vrouwen.

Hartaanval

Over het algemeen kan teveel lichaamsvet het risico op een hartaanval verhogen. Dat is bekend. Maar buikver geeft extra risico's. Uit een groot onderzoek, in het Journal of the American Heart Association, is gebleken dat volwassenen met een dikke buik, meer kans hadden op een hartaanval dan degenen die dikker waren, maar niet rond de taille.

Verhoogd risico op dementie

Te veel buikvet kan ook de hersenfunctie beïnvloeden. Een studie onder 900.000 oudere volwassenen gepubliceerd in het tijdschrift Obesity toon t aan een taille van meer dan 88 centimeter voor mannen en 83 centimeters voor vrouwen samenhangen met een veel hoger risico op dementie - dat is ongeacht andere factoren zoals leeftijd, BMI, bloeddruk, cholesterol , of andere levensstijlfactoren. Dat zou te wijten kunnen zijn aan het vermogen van buikvet vet om ontstekingen in het hele lichaam te stimuleren, zeggen de onderzoekers.

Astma

Verschillende studies hebben een verband gevonden tussen grote tailleomvang en astma-risico, zelfs bij mensen met een normaal lichaamsgewicht, volgens artikel in het European Respiratory Journal

Kanker