NSC heeft 'serieuze zorgen' over huurplannen Keijzer

DEN HAAG (ANP) - NSC heeft "serieuze zorgen" over het besluit van woonminister Mona Keijzer om toch hogere huurprijzen in het middensegment toe te staan. Merlien Welzijn (NSC) schrijft op LinkedIn "absoluut geen voorstander te zijn" van Keijzers plannen om het puntenstelsel voor huurwoningen te verruimen. Zo krijgen huurwoningen niet langer puntenaftrek als ze geen tuin of balkon hebben. Daardoor mag een verhuurder er een hogere prijs voor vragen.

Welzijn mist vooral een "fundamentele reflectie" op de belastingdruk in de huurmarkt. "De hoge box 3-heffing is in onze ogen de echte bottleneck."

Habtamu de Hoop (GroenLinks-PvdA) vindt het besluit van Keijzer "ongelooflijk". Hij wijst erop dat de huren het afgelopen jaar al fors zijn gestegen. Zijn partij pleit samen met de SP voor een huurbevriezing.

Ook coalitiepartij PVV wil de huren verlagen, maar durfde hier eerder nog geen toezeggingen over te doen. Eerst wil de partij de onderhandelingen over de voorjaarsnota afwachten.