Lamens zet Nederland op 2-0 tegen Duitsland in BJK Cup

DEN HAAG (ANP) - Tennisster Suzan Lamens (25) heeft Nederland in de kwalificatieronde van de Billie Jean King Cup op een 2-0-voorsprong tegen Duitsland gezet. De kopvrouw van Nederland rekende in Sportcampus Zuiderpark in Den Haag in drie sets af met de 37-jarige Tatjana Maria: 3-6 6-3 7-5. Eva Vedder had eerder haar enkelspel gewonnen van Jule Niemeier. Nederland en Duitsland spelen nog een dubbel om de ontmoeting op de eerste dag af te ronden.

Lamens speelde in Den Haag voor het eerst in de BJK Cup voor eigen publiek. De nummer 70 van de wereld had met Maria een ervaren speelster tegenover zich. Lamens had in de eerste set weinig in te brengen tegen de Duitse nummer 81 van de wereld. In de tweede set kreeg Lamens meer grip op het spel van Maria en trok ze de stand gelijk. Lamens was in een spannende derde set fysiek de sterkste van de twee. Ze kreeg na een break in de negende game de kans om de partij uit te serveren. Dat lukte niet. Lamens brak Maria echter opnieuw en sloeg daarna wel toe.