NSC zegt hoe dan ook door te gaan als politieke partij

AMERSFOORT (ANP) - Nieuw Sociaal Contract (NSC) blijft hoe dan ook voortbestaan als politieke partij. Ook al haalt NSC, zoals uit de eerste exitpoll naar voren komt, geen enkele zetel. Dat heeft Judith Uitermark, de nummer twee op de lijst, bij de uitslagenavond in Amersfoort bevestigd tegen het ANP.

NSC haalde bij de verkiezingen van 2023 met partijleider Pieter Omtzigt 20 zetels. Omtzigt trad in april terug uit de politiek, waarna NSC ver terugviel. Uitermark, voormalig minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, houdt vooralsnog hoop op één of twee zetels in de Tweede Kamer. "We gaan sowieso door met NSC. Hierna richten we ons op de gemeenteraadsverkiezingen."

Ook Kamerlid Merlien Welzijn, derde op de lijst van NSC, wil alle uitslagen afwachten voordat ze de hoop opgeeft. "We wachten af tot alle stemmen zijn geteld", zei ze na de exitpoll. Volgens haar heeft NSC hoe dan ook toekomst op lokaal en provinciaal niveau.