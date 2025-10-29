ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

NSC zegt hoe dan ook door te gaan als politieke partij

Samenleving
door anp
woensdag, 29 oktober 2025 om 21:39
anp291025348 1
AMERSFOORT (ANP) - Nieuw Sociaal Contract (NSC) blijft hoe dan ook voortbestaan als politieke partij. Ook al haalt NSC, zoals uit de eerste exitpoll naar voren komt, geen enkele zetel. Dat heeft Judith Uitermark, de nummer twee op de lijst, bij de uitslagenavond in Amersfoort bevestigd tegen het ANP.
NSC haalde bij de verkiezingen van 2023 met partijleider Pieter Omtzigt 20 zetels. Omtzigt trad in april terug uit de politiek, waarna NSC ver terugviel. Uitermark, voormalig minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, houdt vooralsnog hoop op één of twee zetels in de Tweede Kamer. "We gaan sowieso door met NSC. Hierna richten we ons op de gemeenteraadsverkiezingen."
Ook Kamerlid Merlien Welzijn, derde op de lijst van NSC, wil alle uitslagen afwachten voordat ze de hoop opgeeft. "We wachten af tot alle stemmen zijn geteld", zei ze na de exitpoll. Volgens haar heeft NSC hoe dan ook toekomst op lokaal en provinciaal niveau.
loading

POPULAIR NIEUWS

120952458 l normal none

Dit gebeurt er als je stopt met koffie drinken

ANP-540621237

Van bunkers tot superintelligentie: hoe de tech-elite zich voorbereidt op het einde der tijden

183014586 l normal none

Tien voedingsmiddelen die schadelijk zijn voor de lever

ANP-309786999

Honden in Tsjernobyl hebben een blauwe vacht

ANP-429478753

Waarom millennials meer kans op kanker hebben dan hun ouders

shutterstock_2498486499

Houd je aan deze 5 regels voor een gezond hart

Loading