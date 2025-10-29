Jongerenafdeling VVD blij met exitpoll

DEN HAAG (ANP) - De JOVD, de jongerenafdeling van de VVD, is blij met de eerste exitpoll voor de Tweede Kamerverkiezingen. Daarin is D66 de grootste partij geworden en blijft de schade voor de VVD beperkt. "Het is geweldig om te zien dat liberale partijen het zo ontzettend goed doen. D66 heeft goed gescoord, VVD heeft goed gescoord. Dit is een geweldige uitslag. Een heel mooie basis voor een sterk regeerakkoord", zegt JOVD-voorzitter Friso van Gruijthuijsen.

De JOVD-leider hoopt dat er een liberaal regeerakkoord komt "met de dingen waar liberalen al de hele tijd voor hebben gestreden, dus een goede economie en een sterke veiligheid. Dat moet je doen met de partijen die daar ook achter willen staan. En met welke partijen dat precies is, dat maakt de JOVD minder uit."