ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Jongerenafdeling VVD blij met exitpoll

Samenleving
door anp
woensdag, 29 oktober 2025 om 21:39
anp291025349 1
DEN HAAG (ANP) - De JOVD, de jongerenafdeling van de VVD, is blij met de eerste exitpoll voor de Tweede Kamerverkiezingen. Daarin is D66 de grootste partij geworden en blijft de schade voor de VVD beperkt. "Het is geweldig om te zien dat liberale partijen het zo ontzettend goed doen. D66 heeft goed gescoord, VVD heeft goed gescoord. Dit is een geweldige uitslag. Een heel mooie basis voor een sterk regeerakkoord", zegt JOVD-voorzitter Friso van Gruijthuijsen.
De JOVD-leider hoopt dat er een liberaal regeerakkoord komt "met de dingen waar liberalen al de hele tijd voor hebben gestreden, dus een goede economie en een sterke veiligheid. Dat moet je doen met de partijen die daar ook achter willen staan. En met welke partijen dat precies is, dat maakt de JOVD minder uit."
loading

POPULAIR NIEUWS

120952458 l normal none

Dit gebeurt er als je stopt met koffie drinken

ANP-540621237

Van bunkers tot superintelligentie: hoe de tech-elite zich voorbereidt op het einde der tijden

183014586 l normal none

Tien voedingsmiddelen die schadelijk zijn voor de lever

ANP-309786999

Honden in Tsjernobyl hebben een blauwe vacht

ANP-429478753

Waarom millennials meer kans op kanker hebben dan hun ouders

shutterstock_2498486499

Houd je aan deze 5 regels voor een gezond hart

Loading