NTR-medewerkers bieden petitie aan voor behoud omroep

DEN HAAG (ANP) - Een groep van tientallen NTR-medewerkers heeft maandagochtend in Den Haag geprotesteerd tegen de dreigende verdwijning van de omroep. Voorafgaand aan een debat over het plan van minister Eppo Bruins (Media) werd een petitie met ruim 60.000 steunbetuigingen overhandigd aan mediawoordvoerders Mohammed Mohandis (PvdA-GroenLinks) en Claire Martens (VVD).

Het kabinet vindt dat de publieke omroep flink moet bezuinigen. Dit jaar 20 miljoen euro, vooruitlopend op de plannen van het kabinet om in 2027 de omroepen te korten met ruim 150 miljoen euro. Bruins maakte naast het stoppen van de NTR onder meer bekend dat er vier of vijf omroephuizen komen van samengevoegde omroepen. Daar worden de taken van de NTR ook ondergebracht.

Donderdag werd ook al geprotesteerd tegen de plannen van Bruins op het Mediapark in Hilversum. Daar waren enkele honderden medewerkers van de publieke omroep bij aanwezig.