Nucleaire besprekingen tussen VS en Iran begonnen

ROME (ANP/RTR) - De Verenigde Staten en Iran voeren zaterdag in Rome nieuwe besprekingen over het atoomprogramma van Iran. Doel is om Irans nucleaire ambities te beteugelen.

De gesprekken vinden plaats onder de dreiging van president Donald Trumps aankondiging dat bombardementen volgen als het niet tot een deal komt. De Iraanse minister Abbas Araqchi van Buitenlandse Zaken en Trumps speciale gezant voor het Midden-Oosten, Steve Witkoff, praten niet rechtstreeks met elkaar, maar via bemiddelaars uit Oman. Zo ging dat ook bij de eerste besprekingen in Oman zelf, al hadden de twee daar kort een ontmoeting met elkaar.

In zijn vorige termijn als president zegde Trump eenzijdig de atoomdeal uit 2015 met Iran op, waarna dat land hetzelfde deed. Vanaf dat moment is Iran weer uranium gaan verrijken. Mogelijk om daarmee kernwapens te kunnen maken, al wordt dat door het land zelf stelselmatig ontkend.