NVJ geschokt door aanval op journalisten in Gaza: zoveelste keer

AMSTERDAM (ANP) - De Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) is "geschokt" dat opnieuw journalisten tijdens hun werk in Gaza zijn gedood. Vier medewerkers van nieuwszender Al Jazeera, onder wie correspondent Anas al-Sharif, kwamen zondag om door een aanval op een perstent bij een ziekenhuis. Volgens Al Jazeera lijkt het op een gerichte actie van Israël.

"Het is de zoveelste aanval sinds het begin van de oorlog", zegt algemeen secretaris Thomas Bruning. "Aanvankelijk leek het erop dat journalisten die omkwamen op het verkeerde moment op de verkeerde plek waren. Maar nu is de situatie zo dat Israël ronduit erkent dat journalisten die hun werk doen, nagejaagd worden. Dat maakt het ontluisterend." Volgens het Committee to Protect Journalists (CPJ) zijn tot nu toe 186 mediamensen omgekomen die in Gaza verslag deden.

Voor internationale media is het vrijwel onmogelijk om toegang te krijgen tot het oorlogsgebied. Daarom zijn de journalisten die er werken volgens Bruning zo belangrijk. "De situatie is dramatisch voor mensenlevens en voor het bredere publiek. De stemmen uit het conflictgebied worden monddood gemaakt."

De NVJ roept de politiek opnieuw op actie te ondernemen om journalisten in het gebied te beschermen. "Dit mag niet onbeantwoord blijven", zegt Bruning. In juni deden 45 landelijke en regionale media, samen met de NVJ en Free Press Unlimited, al een beroep op demissionair buitenlandminister Caspar Veldkamp om in actie te komen voor de bescherming van journalisten in de Palestijnse gebieden.